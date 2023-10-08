Балахнин: «Краснодару» ещё многое нужно сделать, чтобы стать стабильной командой»

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ, в котором его бывшая команда уступила «Краснодару» (2:3).

Напомним, после первого тайма «Ростов» вёл со счётом 2:0, однако во второй половине встречи пропустил трижды и потерпел поражение.

По мнению Балахнина, благодаря этой победе «Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионскому титулу, однако «быкам» предстоит ещё много работать для того, чтобы стать более стабильной командой.

«Краснодару» будет трудно, если они будут так готовиться к играм с командами второй восьмёрки. «Ростов» ничего нового не показал. К этому матчу можно было хорошо подготовиться. «Краснодару» ещё многое нужно сделать, чтобы стать стабильной командой», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В 11 турах РПЛ «Краснодар» набрал 27 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Крылья Советов» на шесть баллов. При этом самарцы имеют одну игру в запасе.