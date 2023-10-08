Бубнов выбрал победителя в матче «Ахмат» - «Рубин»

Грозненский «Ахмат» примет казанский «Рубин» в матче 11-го тура чемпионата России. Прогнозом на этот поединок поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:0. В Грозном всем командам тяжело. «Рубин» не будет исключением. Казанцы, мягко говоря, не впечатляют, несмотря на наличие опытных футболистов в составе. Фаворитом будет «Ахмат», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Ахмата» против «Рубина» состоится в воскресенье, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи организует Liveresult.ru.