«Ахмат» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 11-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Рубин
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Протокол игры
|34'Чумич Никола (0:1)
Опарин Михаил•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Челикович Ясмин•Харин Евгений•Камило Рейжерс•Тимофеев Артём•Бериша Бернард•Олейников Иван•Ильин Владимир•Конате Мохамед II
Дюпин Юрий•Тесленко Егор•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Кабутов Дмитрий•Ранджелович Лазар•Иву Угучукву•Чумич Никола•Безруков Руслан•Вада Валентин•Даку Мирлинд
08 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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