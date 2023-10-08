«Пари НН» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 11-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Крылья Советов
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Протокол игры
|(1:0) Севикян Эдгар13'
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Александров Виктор•Карапузов Владислав•Калинский Николай56' (Эдем Эссьен Эдедем (56') •Майга Мамаду•Трошечкин Александр•Стаматов Матео•Севикян Эдгар•Боселли Хуан
Овсянников Богдан•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Костанца Фернандо•Витюгов Максим•Рассказов Николай•Рахманович Амар•Гарре Бенхамин•Салтыков Никита
08 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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