Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

08 Октября 2023 • 13:30 Комментировать
Пари НН
1:0
Крылья Советов
1 3.00 X 3.30 2 2.50
2-й тайм

В 11-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Крылья Советов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Пари НН1:0Крылья Советов
(1:0) Севикян Эдгар13' 
Нигматуллин АртурКаккоев НикитаГоцук КириллАлександров ВикторКарапузов ВладиславКалинский Николай 56' (Эдем Эссьен Эдедем ( 56') Майга МамадуТрошечкин АлександрСтаматов МатеоСевикян ЭдгарБоселли Хуан
Запасные: Кукушкин ИванШнапцев МаксимКутателадзе НиколозМухин АнтонТихий ДмитрийЗе Турбо ЖозеЖигулёв ИльяТолстопятов НиколайКухарчук ИльяБотнарь ВиталийСтоцкий Дмитрий
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийКостанца ФернандоВитюгов МаксимРассказов НиколайРахманович АмарГарре БенхаминСалтыков Никита
Запасные: Ежов РоманСоколов АртёмБобёр ИванФролов ЕвгенийИванисеня ДмитрийНедоспасов МихаилЛысов АлексейПисарский ВладимирБарач МатеоХубулов ВладимирЗотов ГеоргийКарпицкий Егор
08 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
78 мин
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
1
0
2.90 3.40 2.55
Видео
08.10.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Факел Факел
1.62 4.10 6.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.34 3.70 3.00
Видео
08.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Рубин Рубин
2.07 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов ответил, кто может заменить Соболева в дерби
15:21 · Россия. Премьер-лига
Робсон: «Если «Спартак» обыграет ЦСКА, про кризис можно будет забыть» эксклюзив
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов: «Не хочу останавливаться на двух голах, хочу приносить пользу «Локомотиву» в каждом матче
15:10 · Россия. Премьер-лига
Созин: «Уверен, что «Спартак» не проиграет ЦСКА»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Ледяхов поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА
14:57 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Хотелось бы, чтобы в дерби с ЦСКА к «Спартаку» пришла удача»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Будем надеяться, что ЦСКА отправит Абаскаля в отставку»
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Титов: «Спартаку» с таким «Краснодаром» будет сложно стать чемпионом России
14:24 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Если Абаскаль правильно подготовит команду психологически, то «Спартак» вынесет ЦСКА»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Севикян вывел «Пари НН» вперёд в матче с «Крыльями Советов»
14:15 · Россия. Премьер-лига
«У «Спартака» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА»: Орещук - о дерби эксклюзив
14:13 · Россия. Премьер-лига
​«Фратрия» зарядила футболистов «Спартака» на дерби с заклятым соперником
14:03 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «После таких побед, как над «Спартаком», надо говорить о том, чтобы команда не летала где-то в облаках»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Гиговича — о возможном возвращении игрока в Россию: «Ситуация практически неразрешимая»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Уверен, Боселли и Севикян заставят ошибаться двух больших защитников Самары»
Все новости
Рекомендуем