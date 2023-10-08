Бубнов предсказал точный счёт в матче «Динамо» - «Факел»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов, который в настоящий момент является футбольным экспертом, высказал мнение о матче 11-го тура Премьер-лиги «Динамо» - «Факел».

«3:1. «Факел» находится в процессе перестройки после прихода Ташуева. Воронежцев ожидает тяжёлая встреча, дома они играют уверенней. Шансов у гостей будет откровенно немного», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Динамо» - «Факел» состоится сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.