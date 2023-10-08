​На Мелкадзе давит отсутствие голов

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в сезоне 2023/2024 ещё не забивал. Футболист признался, что этот факт оказывает на него давление.

«Да, в этом сезоне ещё не забивал. Для того, чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду», - цитирует Мелкадзе ТАСС.

По мнению Мелкадзе, отсутствие результатов давит на всех представителей «Сочи». Футболист отметил, что команда будет стараться выбираться из этой ситуации.

Напомним, что в субботу «Сочи» проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 0:2. На текущий момент сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России.