Нобоа ответил на вопрос о завершении карьеры

38-летний эквадорский хавбек Кристиан Нобов дал комментарий касательно возможного завершения карьеры после окончания контракта с «Сочи».

«У меня контракт с «Сочи» до конца 2025 года. Думал ли я, что этот контракт может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Посмотрим, как буду себя чувствовать», - приводит слова полузащитника ТАСС.

Напомним, что Нобоа защищает цвета сочинского коллектива с 2019 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги эквадорец поучаствовал в восьми поединках, записав на свой счет два забитых мяча (оба – с пенальти).