Ринат Билялетдинов предположил, как завершится дерби «Спартак» - ЦСКА

Известный футбольный специалист Ринат Билялетдинов высказал мнение о грядущем дерби «Спартак» - ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги.

«В дерби не надо обращать внимание на предыдущие результаты. «Спартаку» надо забыть про всё и стартовать с сегодняшнего матча. Будет бескомпромиссная игра и боевая, результативная ничья», - передает слова тренера «РБ Спорт».

«Спартак» примет ЦСКА на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния пройдет на Liveresult.ru.