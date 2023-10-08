«Пари НН» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч

В рамках 11-го тура Премьер-лиги пройдет встреча «Пари НН» и самарских «Крыльев Советов». Тренерские штабы соперников определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Боселли.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Гарре, Салтыков, Рахманович.

Стартовый свисток на стадионе в Нижнем Новгороде прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.