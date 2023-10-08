Агент: «Роша будет рад уходу из ЦСКА»

Футбольный агент Маркос Тито, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, высказался о возможном уходе игрока из клуба в январе.

«Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. На данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА», - приводятся слова агента на страницах Sport24.

Напомним, что Роша пополнил ряды «армейского» коллектива в сентябре прошлого года, заключив трехлетнее трудовое соглашение. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в 13 играх и отметился одной голевой передачей.