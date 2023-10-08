Прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА от Ловчева

Ветеран московского «Спартака», а сейчас футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем поединке «красно-белых» против ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Перед матчем большое давление на Абаскаля, главная тема - его возможное увольнение в случае неудачи. Налицо перепады в результате, перепады в отношении к игре. Мой прогноз - 1:1», - написал эксперт в своих социальных сетях.

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.