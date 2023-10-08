«Болельщики этого не простят»: Титов обратился к игрокам «Спартака»

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов обратился к игрокам «народной команды» в преддверии дерби против ЦСКА. Встреча пройдет сегодня, 8 октября, в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Если у них есть совесть, в таком матче спустя рукава играть нельзя. Болельщик не простит этого. Все сегодня идут на «Открытие Банк Арену». Выложиться надо как никогда», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Московское дерби «Спартак» - ЦСКА начнется в 19:00 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.