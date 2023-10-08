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Костылев: «У ЦСКА больше шансов на победу в дерби» эксклюзив

08 Октября 2023 • 12:03 Комментировать

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА.

- Как вам кажется, у кого больше шансов в дерби?

- Обе команды попали в яму, и в каком они сейчас состоянии трудно сказать. Но мне кажется, что у ЦСКА больше шансов на победу.

- Почему?

- Потому что у ребят там моральный дух повыше. Команда потихоньку начинает выбираться из ямы, как мне кажется. Здесь самое важно, это умело работать с физическими кондициями игроков, потому что пик формы держится около месяца. Это главная задача тренера. Ведь когда ведущие футболисты «плавают», идут неудачи. Но я уверен, что как бы то ни было, армейский дух повыше спартаковского.

- «Спартак» два матча не забивает, плюс не сыграет Соболев – единственный форвард. Команда опять столкнется с проблемами в атаке?

- От Соболева многое зависит. Но иногда я ему поражаюсь. Вроде бы у него есть качества для нападающего, но какой-то он корявый. Обыграть не умеет. Единственное, он может на скорости боднуть мяч головой. Именно боднуть, а не сыграть. Я не считаю его игроком высокого класса. Думаю, Абаскаль выпустит вперед кого-то из молодых парней, и он может сыграть лучше, чем Соболев.

- В недавнем кубковом матче Абаскаль выпустил Мелёшина, но после перерыва его заменил.

- Думаю, найдут кого-то. Если нападающего не будет, получится какой-то суррогат. Позиция центрального форварда специфична и она важна.

- Что беспокоит перед дерби больше всего?

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- У меня нет информации, как ЦСКА подходит к этой встрече. Надеюсь, Федотов настроит ребят, хотя здесь даже этого не потребуется. Все и так все понимают. Я только уповаю на то, что футболисты будут в хорошем состоянии.

- Ходят разговоры, что этот матч может стать последним как для Абаскаля, так и для Федотова. Не исключаете такой вариант?

- Данные клубы всегда этим отличались. Чуть что – сразу меняют тренера. Они мало когда умели терпеть. Но надо быть ближе к команде, чтобы понимать, что там происходит.

- У вас есть доверие к Федотову?

- Я его не знаю, как и его возможности.

- Многие судят по результату, а у ЦСКА семь ничьих в последних восьми встречах.

- Федотов неплохо работал в других клубах РПЛ, но когда попал в команду, где надо решать серьезные задачи и где другая ответственность, не каждый, даже умелый тренер, сможет с этим справиться.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Геннадий Костылев
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