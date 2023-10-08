Джорджевич — об игре «Сочи»: «Полный беспорядок»

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением об игре своей команды в нынешнем сезоне.

Напомним, что в 11 турах РПЛ южане сумели набрать лишь шесть очков и сейчас занимают последнее 16-е место в турнирной таблице.

«Тренер ищет лучшие варианты, но пока не получается. В начале сезона игра была лучше, даже когда проигрывали. Сейчас полный беспорядок», — цитирует Джорджевича «Матч ТВ».

Напомним, что свою последнюю на сегодняшний день победу в чемпионате России сочинцы одерживали 19 августа в матче пятого тура против «Ростова» (4:0). После этого южане потерпели шесть поражений подряд с общим счётом 1:11.