Тихонов: «Ахмат» забьёт «Рубину» два-три мяча»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет на своём поле «Рубин».

По мнению эксперта, «Рубин» является одной из слабейших команд текущего сезона, поэтому у себя дома грозненцы сумеют забить в ворота соперника не менее двух мячей.

«Грозненцы в последних матчах находятся не в лучшей форме, однако на своём поле всегда играют очень уверенно. «Рубин» же в этом сезоне одна из слабейших команд. Лучшее, что они могут сделать, это не пропустить слишком много, но мне кажется, что два-три мяча «Ахмат» всё же забьёт», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Ахмат» — «Рубин» состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

На данный момент грозненская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая 14-х казанцев на три очка.