Павлюченко: «Для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным»

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что поединок против ЦСКА станет определяющим для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Не исключаю, что для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. В последнее время идёт много разговоров. Не работаю в структуре клуба, но думаю, в случае поражения будут изменения», - приводятся слова Павлюченко на страницах «Чемпионата».

Столичное дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.