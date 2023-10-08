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Ульянов: «Лантратов сейчас является одним из лучших вратарей в Европе»

08 Октября 2023 • 11:17 Комментировать
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов назвал вратаря «железнодорожников» Илью Лантратова одним из лучших голкиперов Европы.

Ульянов отметил, что Лантратов показывал топовый уровень игры ещё до перехода в «Локомотив», однако, оказавшись в московском клубе, он получил возможность проявить себя в более сильной команде.

«На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно — в матчах еврокубков», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Лантратов провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых пропустил 17 голов и в трёх встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Ульянов Илья Лантратов
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