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Борис Игнатьев: «В ЦСКА мало квалифицированных футболистов» эксклюзив

08 Октября 2023 • 15:00 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил состояние ЦСКА перед сегодняшним дерби со «Спартаком».

«В ЦСКА мало квалифицированных футболистов. Там играет молодёжь, которая не готова постоянно играть по 90 минут. Чтобы быть во главе турнирной таблицы, этого недостаточно. Команда не может перешагнуть через себя и где-то выстрелить по вполне объективным причинам. Думаю, сегодня спартаковцы имеют больше шансов, но пока сами не знают, как эти шансы реализовать», - сказал Игнатьев.

Дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Борис Игнатьев
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