Известный российский функционер Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА.

«ЦСКА подходит к этой игре не в самом лучшем состоянии, но всё равно дела у «армейцев» лучше, чем у «Спартака». У «красно-белых» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА. Не только в игровом, но и в моральном плане. Команда даёт серьёзные сбои. С чем они связаны - непонятно», - сказал Орещук.

«Спартак» сыграет с ЦСКА сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.