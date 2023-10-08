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«У «Спартака» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА»: Орещук - о дерби эксклюзив

08 Октября 2023 • 14:15 Комментировать

Известный российский функционер Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА.

«ЦСКА подходит к этой игре не в самом лучшем состоянии, но всё равно дела у «армейцев» лучше, чем у «Спартака». У «красно-белых» гораздо больше проблем, чем у ЦСКА. Не только в игровом, но и в моральном плане. Команда даёт серьёзные сбои. С чем они связаны - непонятно», - сказал Орещук.

«Спартак» сыграет с ЦСКА сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Орещук
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