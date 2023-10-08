Известный российский специалист Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и ЦСКА, который состоится в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Не скажу, что «Спартак» сейчас в кризисе. У ЦСКА тоже есть проблемы в плане состава. Да, что-то у обеих команд не совсем получается, но такое бывает. Это нормально», - сказал Тарханов.

«Спартак» встретится с ЦСКА на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.