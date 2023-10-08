Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» по игре в кризисе, ЦСКА более стабилен. У «армейцев» есть проблемы с кадровым составом из-за того, что защитники периодически вылетает. ЦСКА сейчас в процессе перестроений, претензии к Федотову сейчас предъявить нельзя. У «Спартака» последние две игры были невзрачными. Абаскаль с достаточно длинной скамейкой не может определиться с основным составом, происходит непонятная для всех ротация. В его действиях нет логики, после провальных игр нет нужных изменений. Наверное, у ЦСКА есть небольшое преимущество», - сказал Сенников.

«Спартак» примет ЦСКА 8 октября, начало – 19:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.