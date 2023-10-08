Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Спартака» и ЦСКА.

«Спартак» играет дома, так что небольшое преимущество у Абаскаля есть. ЦСКА и «Спартак» - российские топ-клубы, так что предугадать исход очень тяжело. Набор футболистов и там, и там неплохой. Явного фаворита нет, хоть «Спартак» и играет дома. Раньше это давало некоторое преимущество, но сейчас, когда на трибунах не очень много людей, это не имеет значения», - сказал Булыкин.

«Спартак» встретится с ЦСКА 8 октября, начало – 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.