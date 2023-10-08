Ульянов: «От «размена» Изидора на Сулейманова «Локомотив» ничего не потерял»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов выразил мнение, что московский клуб ничего не потерял, заменив нападающего Вильсона Изидора на Тимура Сулейманова.

По мнению Ульянова, 23-летний Сулейманов, перешедший в «Локомотив» из «Пари НН», сумел хорошо вписаться в игру «железнодорожников».

«На сегодняшний день можно точно сказать, что от «размена» Изидора на Сулейманова «Локомотив» ничего не потерял. Мне даже кажется, что мы ещё и приобрели», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

В составе «Локомотива» Сулейманов успел провести шесть матчей и забить в них два мяча. На данный момент «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 11 турах 19 очков.