Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил состояние «Спартака» перед сегодняшним дерби с ЦСКА.

«Разница между командами сейчас не столь значительна. Раньше «Спартак» выглядел более могучей командой. С игровой точки зрения команда сама не знает, что она из себя представляет. Постоянное тасование состава не говорит об уверенности Абаскаля. В коллективе сейчас нет спортсменов, которые априори будут выходить в стартовом составе. В футболе есть игроки основного состава, а есть - резерва. У «Спартака» сегодня нет основного состава, мы в нём заблудились. При этом в клубе достаточно игроков, которые могут показывать качественную игру», - сказал Игнатьев.

«Спартак» сыграет с ЦСКА 8 октября, начало – 19:00 мск. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.