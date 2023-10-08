Тихонов: «Я бы с удовольствием поработал в «Енисее», но в «Спартак» ни в коем случае не пойду»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в «Енисей».

Ранее сообщалось, что 52-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера красноярской команды. Напомним, Тихонов уже работал в «Енисее» в период с 2016 по 2017 год.

«Я первый раз вообще слышу о том, что «Енисей» хочет меня в роли главного тренера. Но я бы с удовольствием там поработал, увы, никто не предлагает. Что касается «Спартака», то нет, ни в коем случае не пойду туда», — цитирует Тихонова «Советский спорт».

Последним местом работы Тихонова был клуб «Астана», который он покинул в 2021 году. Также в карьере тренера были «Крылья Советов», «Краснодар» и «Спартак».