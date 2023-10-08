Гассама: «Балтика» останется в РПЛ, потому что у нас качественные футболисты и отличный тренер»

Защитник «Балтики» Натан Гассама выразил уверенность в том, что калининградской команде удастся сохранить прописку в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Да, мы останемся в Премьер-лиге, потому что у нас качественные футболисты и отличный тренер. На протяжении сезона будет сложно, но задача сохранить прописку в РПЛ нам по силам», — цитирует футболиста Sport24.

Напомним, Натан Гассама перешёл в «Балтику» минувшим летом, успев провести за свою новую команду 10 игр.

В 11 турах РПЛ «Балтика» набрала 10 очков и сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице. Вчера, 7 октября, калининградцы обыграли «Оренбург» со счётом 1:0.