Генич дал прогноз на матч «Спартак» - ЦСКА

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка 11-го тура чемпионата России, в котором сойдутся столичные «Спартак» и ЦСКА.

«Мне кажется, будет ничья. Посидел, подумал, предположил, как эта игра может складываться. Короче говоря, для меня фаворита в этой паре нет. Мой прогноз – ничья», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 8 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.