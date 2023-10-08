«Спартак» - ЦСКА: Тихонов сделал прогноз на дерби

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о предстоящем поединке между «красно-белыми» и ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России.

«Спартаку» придется обходиться без Соболева, забивать им будет гораздо сложнее. У ЦСКА в последних матчах почти что сплошные ничьи. Нас ждет низовой матч, возможно, команды поделят очки», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени. Перед этим поединком «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на восьмой строчке.