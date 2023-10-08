Селюк назвал победителя матча «Динамо» - «Факел»

Московское «Динамо» на домашнем стадионе встретится с воронежским «Факелом» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги. Своим мнением по этой игре поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Прогноз короткий - «Динамо» дома выиграет», - передает слова Дмитрия «Спорт КП».

Матч между «Динамо» и «Факелом» состоится сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.

В преддверии этого поединка москвичи занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а воронежцы идут предпоследними.