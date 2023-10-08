Селюк дал прогноз на матч «Пари НН» - «Крылья Советов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от поединка 11-го тура чемпионата России между «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов».

«Крылья» очень плохо сыграли в Кубке с «Ахматом». Может все силы на разгром «Спартака» ушли? Сделаю такой прогноз - будет забито больше двух голов», - приводит слова Селюка «Спорт КП».

Поединок «Пари НН» - «Крылья Советов» состоится сегодня, 8 октября, на стадионе в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.