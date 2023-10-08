Ивич: «Сафонов - лучший вратарь в России»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением об игре голкипера Матвея Сафонова в поединке 11-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (3:2).

«Матвей - лучший вратарь в России. И он это доказал. Несомненно. Сафонов - парень, который с начала чемпионата спас нас от многих голов. Конечно, он - человек, порой и он ошибается», - рассказал специалист во время пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 24-летний вратарь провел 11 матчей, в которых пропустил пять мячей. В семи поединках Сафонов отстоял на ноль.

После 11 туров «Краснодар» уверенно лидирует в таблице РПЛ.