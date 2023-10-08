Жиго высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА

Защитник французского «Марселя» Самуэль Жиго высказался насчет предстоящего матча 11-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

«Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра. Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперёд, «Спартак»!» - передает слова Самуэля «Чемпионат».

Напомним, что Жиго выступал за «народную команду» с 2018 по 2022 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок России.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.