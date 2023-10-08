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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиго высказался о дерби «Спартак» - ЦСКА

08 Октября 2023 • 08:46 Комментировать

Защитник французского «Марселя» Самуэль Жиго высказался насчет предстоящего матча 11-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся «Спартак» и ЦСКА.

«Это большое противостояние, от которого у меня всегда теплые эмоции. Для болельщиков это особенная игра. Мои лучшие воспоминания? Все наши победы над ЦСКА. Вперёд, «Спартак»!» - передает слова Самуэля «Чемпионат».

Напомним, что Жиго выступал за «народную команду» с 2018 по 2022 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок России.

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Самуэль Жиго
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