Ловчев высказал мнение о матче «Краснодар» - «Ростов»

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался о поединке 11-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом». «Быки» отпраздновали результативную победу со счетом 3:2.

«Отличный матч - великолепное зрелище для публики. Много голов, интрига. Вообще, суббота в этом плане получилась великолепная», - оставил сообщение эксперт в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что краснодарский коллектив совершил камбэк со счета 0:2. Победный мяч в компенсированное время забил нападающий Джон Кордоба.

После 11 туров «Краснодар» лидирует в Премьер-лиге, опережая ближайшего конкурента на шесть баллов.