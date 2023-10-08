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Бубнов сделал прогноз на дерби «Спартак» - ЦСКА

08 Октября 2023 • 08:16 Комментировать (1)

В центральном матче 11-го тура чемпионата России силами померяются московские «Спартак» и ЦСКА. Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на столичное дерби.

«1:2. Если подойти к оценке составов, то тут преимущество «Спартака». В пользу ЦСКА может сыграть лучшее психологическое состояние. У «красно-синих» проблем хватает, но Федотов с ними справляется лучше», - передает слова Александра Sportbox.

Московское дерби «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано в 19:00 по столичному времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Бубнов
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Комментарии (1)
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Южный201
08 Октября 2023 в 08:42
ЦСКА сейчас в полной заднице,если смогут удержать ничью это уже для ЦСКА будет ПОБЕДА...
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