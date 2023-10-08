Бубнов сделал прогноз на дерби «Спартак» - ЦСКА

В центральном матче 11-го тура чемпионата России силами померяются московские «Спартак» и ЦСКА. Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на столичное дерби.

«1:2. Если подойти к оценке составов, то тут преимущество «Спартака». В пользу ЦСКА может сыграть лучшее психологическое состояние. У «красно-синих» проблем хватает, но Федотов с ними справляется лучше», - передает слова Александра Sportbox.

Московское дерби «Спартак» - ЦСКА состоится сегодня, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано в 19:00 по столичному времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.