Бубнов рассказал, как сыграют «Пари НН» и «Крылья Советов»

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги состоится встреча между «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов». Об этом матче высказался бывший защитник сборной СССР и столичного «Спартака» Александр Бубнов.

«1:1. У коллектива Юрана всё в порядке с мотивацией. Где надо, нижегородцы могут и закрыться против такой атакующей команды, как «Крылья». Должна получиться интересная и равная встреча», - приводит слова эксперта Sportbox.

Поединок состоится сегодня, 8 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.