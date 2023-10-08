Бубнов оценил победу «Зенита» в Сочи

В рамках 11-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде встречался с «Сочи». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 2:0. Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Вряд ли Семак доволен выступлением команды. Игра была низкого качества, одна из худших по содержанию в сезоне. Команда победила с большим количеством брака, чем в предыдущих встречах», - приводятся слова эксперта на страницах Sportbox.

Голами в составе «Зенита» отметились полузащитник Клаудиньо и нападающий Матео Кассьерра.

После 11 матчей питерцы с 20 баллами занимают третье место в таблице Премьер-лиги.