Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины неудачных выступлений московского «Спартака».

- По моему мнению, все «сюрпризы» «Спартака» сегодня упираются в личность главного тренера. Мы не можем сказать, что «Спартак» на сегодняшний день тренерская команда. Мы не можем сказать, что футболисты «Спартака» сегодня сплотились вокруг идей главного тренера. Мы не видим, что все футболисты понимают требования главного тренера. Мы не видим, и я думаю, что сами игроки не могут понять, по каким принципам определяется стартовый состав в том или ином матче. Это всё, конечно, сказывается на результатах, на атмосфере, на настроении футболистов. Сказать, что Абаскаль видит какие-то пути решения проблем, что он знает, как выйти из сложившейся ситуации, мы тоже не можем. И Абаскаль мне напоминает знаете кого? В детстве мы часто, когда, допустим, опаздывали на тренировку или ещё куда-то, плохо вели себя на уроке в школе и ждали, когда учитель нас выгонит. После этого мы могли спокойно идти на тренировку или ещё куда-то. Так вот, я думаю, что сегодня Абаскаль всё делает для того, чтобы руководство «Спартака» выгнало его из команды. Понятно, что это повлечёт за собой разрыв контракта, выплату неустойки и т.д. и т.п.

Сегодня, 8 октября, «Спартак» сыграет в московском дерби против ЦСКА в рамках одиннадцатого тура Российской премьер-лиги в 19:00. Сетевое издание LiveResult.Ru проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.