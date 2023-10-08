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Экс-игрок «Кубани» Селин – о победе «Краснодара»: «Так выигрывал «Спартак» в чемпионском сезоне» эксклюзив

08 Октября 2023 • 10:00 Комментировать
Краснодар
3:2
Ростов

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча «Краснодар» – «Ростов» (3:2) в 11-м туре чемпионата России.

- Красивая волевая победа «Краснодара». Из таких как раз может сложиться чемпионский сезон. Если вспомнить, как «Спартак» последний раз становился чемпионом, то в матче с «Амкаром» Глушаков принёс победу своей тогдашней команде дальним ударом в концовке в девятку. «Краснодар» вырвал победу на характере, добавил себе положительных эмоций и уверенности. Можно идти так шаг за шагом и в итоге прийти к титулу.

- Почему «Краснодар» к перерыву проигрывал 0:2?

- Такое впечатление, что на первый тайм он вышел недонастроенным, как лидер против аутсайдера, мол, сейчас на классе легко их обыграем. «Краснодар» сразу не попал в игру, а «Ростов», наоборот, с первых минут активно вошёл в неё, прессинговал и воспользовался тем, что «Краснодар» ещё не успел раскачаться. Ростовчане создавали голевые моменты и успешно их реализовывали. Не знаю, что там Ивич сказал в перерыве игрокам «Краснодара», но это сработало.

- В чём заключаются проблемы «Ростова»? Почему он много пропускает, много забивая?

- Почему такая тенденция есть, нужно проанализировать внутри клуба. Может, игрокам не хватает физической формы на все 90 минут. Возможно, команду выматывают постоянные переезды и перелёты, а у «Ростова», в отличие, условно, от «Краснодара», не такая скамейка, чтобы проводить необходимую ротацию в таких условиях для поддержания темпа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Краснодар Чемпионат России РПЛ Алексей Селин
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