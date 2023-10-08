Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» (3:2).

- Конечно, с «Ростовом» что-то происходит. Ему часто не удаются ему вторые таймы. Пропустили три мяча после перерыва, и ещё два момента было у «Краснодара» стопроцентных. «Ростову» в любом случае нужно быстрее прийти в себя. Понятно, что после таких игр тяжело психологически. Тем более «Ростов» уже не первый раз забивает два мяча, но не побеждает. Я думаю, тренер разберётся, или очень трудно будет «Ростову» дальше, потому что тогда он может опуститься в таблице ещё ниже. Для обретения уверенности в себе надо одержать хотя бы одну победу, начать с этого.

- «Краснодар», вырвав волевой выигрыш, показал чемпионский характер?

- Если брать глобально, ещё рано об этом говорить. Впереди остаётся достаточно длинная дистанция. Но однозначно, что эта победа окрыляет «Краснодар», я бы так сказал. Вытащить матч с 0:2 после первого тайма дорогого стоит. Это придаёт команде дополнительную уверенность.