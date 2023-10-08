​Булыкин: «Победа над «Сочи» придаст «Зениту» уверенности»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен в том, что победа в матче с «Сочи» придаст питерскому «Зениту» дополнительный импульс. Чемпионы России не очень удачно начали сезон, на их счету уже три поражения, но в Сочи им удалось выиграть со счетом 2:0.

- «Зенит» сейчас мотивирован, им нужно возвращаться на первую строчку, они для этого прилагают все усилия, сегодня сочинцы попали под раздачу, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре «Зенит» примет дома гостей из Самары - «Крылья Советов». Это случится через две недели, в воскресенье, двадцать второго октября.