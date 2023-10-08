​Булыкин: «Уверен, что «Краснодар» опустится в турнирной таблице»

«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице российского чемпионата, но бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен, что вскоре «песня» для «быков» закончится и они опустятся ниже. Он считает, что это случится даже до зимней паузы, которая начнется после восемнадцатого тура.

- Я уверен, что «Краснодар» сменит место в турнирной таблице. Останется ли он в тройке — узнаем после зимней паузы. Конечно, интересно, сколько времени они пробудут на первом месте, но я не думаю, что до зимней паузы они смогут продержаться, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.

В следующем туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет в Калининграде с «Балтикой».