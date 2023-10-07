Защитник «Ростова» Чернов: К сожалению, в этом сезоне ничего не прощается

Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о результатах команды с берегов Дона в нынешнем сезоне.

Игрок отметил, что в прошлом сезоне у команды было несколько удачных матчей, но там, по его мнению, были отскоки, а в этом сезоне, к сожалению, ничего не прощается.

«Соперники реализуют малейшие шансы. Будем работать, ничего другого не остается. Все видят, что у нас хорошая и живая команда. Бывают и хорошие дни, бывают и плохие», - приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент подопечные Валерия Карпина располагаются в зоне стыковых игр.