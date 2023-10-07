Защитник «Краснодара» Волков: «О чемпионстве пока рано говорить»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» одержали волевую победу над «Ростовом» со счётом 3:2.

Игрок отметил, что не считает, что команда плохо сыграла в первом тайме, но соперник очень грамотно прессинговал, не давая выйти в атаку.

«Для меня очень важны такие матчи. О чемпионстве пока рано говорить. Надо двигаться от игры к игре. Посмотрим, где мы будем после 25-го тура», - приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Крылья Советов», которые имеют игру в запасе, на шесть баллов.