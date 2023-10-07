Корнаухов: «Зенит» спокойно довёл матч до победы, а у «Сочи» большие проблемы»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнахуов подвёл итоги матча 11-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Зенитом».

«Если смотреть по статистике, то будет видно, что гости ничего уже не хотели делать во втором тайме. «Зенит» спокойно довёл матч до победы, а у «Сочи» большие проблемы», — приводит слова эксперта «Матч ТВ». Также Корнаухов отметил, что два быстрых мяча «сине-бело-голубых» лишили матч интриги, оставив второй тайм без интриги.

Подопечные Сергея Семака выиграли со счётом 2:0. «Зенит» после успешного матча вышел на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.