Радимов считает Кордобу сильнейшим игроком РПЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги.

«Кордоба — сильнейший игрок в нашем чемпионате. Он умеет все на поле, плюс его характер. На 90‑й минуте так принять мяч и пробить», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что форвард стал автором победного гола в матче 11-го тура против «Ростова» (3:2), сумев отличиться на 95-й минуте.

В текущем сезоне 30-летний эквадорец принял участие в 15 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Его соглашение с «быками» рассчитано до 30 июня 2025 года.