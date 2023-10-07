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К защитнику «Краснодара» Волкову есть интерес из-за границы эксклюзив

07 Октября 2023 • 22:34 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в услугах защитника «Краснодара» Сергея Волкова заинтересованы клубы из-за границы.

Контракт 21-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в три миллиона евро.

В текущем сезоне Волков принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя результативными передачами партнёрам по команде.

Напомним, что Волков является воспитанником академии «Краснодар». 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков
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