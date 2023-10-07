​Деменко: «Рад за «Краснодар», но и за «Ростов» обидно»

Очередную звонкую неудачу потерпел в одиннадцатом туре итальянского чемпионата «Ростов» - не 1:5 от «Крыльев Советов», но не менее обидно, ведь команда вела 2:0 с «Краснодаром», лидером чемпионата, а в итоге проиграла 2:3. Максим Деменко, бывший игрок «Ростова», прокомментировал эту ситуацию.

- «Ростов» мог остановить лидера, но за тайм всё перевернулось с ног на голову, хотя всё складывалось удачно. Я, конечно, рад за «Краснодар», но и за «Ростов» обидно, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

В следующем туре российского чемпионата «Ростову» предстоит матч с грозненским «Ахматом».