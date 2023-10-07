Дзюба — о Галактионове: «Я за Михалыча до конца, он это знает»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о конфликте с наставником столичного клуба Михаилом Галактионовым.

«Я за Михалыча до конца, он это знает. Кто бы что ни говорил… Очень много разговоров, что конфликт у нас с ним», - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» на данный момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.

В текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.