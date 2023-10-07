​Дьяков: «Ростов» не работает над ошибками»

В одиннадцатом туре российского чемпионата «Ростов» потерпел жестокую неудачу - команда вела в счете 2:0 в игре с лидером чемпионата, «Краснодаром», но пропустила затем три мяча и проиграла. Виталий Дьяков, в прошлом выступавший за «Ростов», считает, что команда Валерия Карпина не работает должным образом над ошибками, отсюда и такие исходы матчей.

- Команда уже не первый раз, ведя в счёте два мяча упускает победу, а сегодня даже ничью, это плачевно. Не знаю, с чем связывать, но работа над ошибками должна вестись, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре «Ростов» примет дома «Ахмат».