Дзюба — о матче против «Урала»: «Результат, наверное, закономерный»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о матче 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

Форвард отметил, что игра получилась сумасшедшей, и, по его мнению, она понравилась зрителям.

«Наверное, нам грех жаловаться на результат, вырвали ничью, но все равно осадочек остался. Вроде игра получалась, удавалась, но по тому, как складывалась, отчасти счёт, наверное, закономерный», - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что «железнодорожники» отыгрались на 95-й минуте благодаря голу Тимура Сулейманова.